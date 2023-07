Dragqueen Miss Envy Peru aangevallen door groep jongens

Escobar, bekend van tv-programma’s als Drag race Holland en Make up your mind, laat weten dat hij dinsdag in de bus onderweg naar Amsterdam Centraal beledigd en met een wapen bedreigd werd door vier jongens die het voorval ook filmden. „Zelfs toen ik probeerde afstand te nemen van de situatie door weg te gaan, gingen ze door en bleven ze mij duwen.” Escobar was hierbij niet ’in drag’, meldt hij.

Eenmaal op het station rende een van de jongens naar Escobar toe en schopte hem op de grond, schrijft de artiest. „Vier vrouwen schoten me te hulp en confronteerden de jongens terwijl ze wegrenden. Godzijdank, want het had heel anders kunnen aflopen.”

Escobar laat weten dat het „afgezien van de schrik” goed met hem gaat, maar dat hij wel naar de politie wil gaan vanwege het voorval. „Ik aarzelde om aangifte te doen omdat ik een persoon in the public eye ben. Maar als trots lid van onze community en Pride Ambassadeur kan ik niet zwijgen!” Hij schrijft ook dat veel mensen uit de lhbtqi+-gemeenschap „uit angst zwijgen” wanneer hen geweld wordt aangedaan. „Dat moet stoppen. Niemand mag zoiets vreselijks meemaken, en deze laffe acties zouden bestraft moeten worden.”