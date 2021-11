Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuw beeld prins Andrew opgedoken: ’Dit is enorm schadelijk’

En wéér haalt de Britse prins Andrew de krantenkoppen met de omstreden vriendschap die hij had met misbruikmiljardair Jeffrey Epstein. Een kiekje van de hertog van York, dat Epstein naar verluidt ’als een soort trofee’ in een van zijn huizen tentoonstelde, is dit keer de boosdoener. „Dit is enorm schadelijk voor prins Andrew.”