O.J. Simpson boycot L.A. uit angst voor ’echte moordenaar’

Simpson werd in 1995 na het proces van de eeuw vrijgesproken van de moord op Nicole, die in het huis dat zij in het verleden samen deelden dood werd gestoken. In een civiele zaak die de nabestaanden van Nicole en Ron aanspanden, werd O.J. verantwoordelijk gehouden voor hun dood en kregen de families een miljoenenschadevergoeding toegewezen.

De oud-footballspeler heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn, en noemt zichzelf in een interview met The Athletic een „good guy”. „Die zaak in Los Angeles... helaas geloven sommige mensen nog steeds iets ten onrechte, maar ik heb het achter me gelaten. Ik ben er geen ander mens door geworden. Ik was een tijd erg kwaad, maar ik behandel iedereen zoals ik ook behandeld wil worden.”

Toch zegt de 74-jarige Naked Gun-acteur dat hij geen voet meer in zijn oude woonplaats wil zetten. „Ik heb moeite met Los Angeles. Mensen zullen denken dat ik dit zeg met een bijbedoeling, maar ik kan daar zomaar degene die het heeft gedaan tegen het lijf lopen. Ik heb echt geen idee wie het heeft gedaan.”