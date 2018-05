Spaans sterrenkoppel opent festival Cannes

De Iraanse cineast Asghar Farhadi, die met zijn eerdere films al twee keer een Oscar in de wacht sleepte, regisseerde het Spaanse sterrenkoppel. Todos lo sabien, ook bekend onder de Engelse titel Everybody knows, geeft de aftrap voor een filmfeest aan de Côte d’Azur dat twaalf dagen duurt. Het filmfestival van Cannes is traditioneel een evenement vol vertoningen, feestjes en zakelijke besprekingen.

Naast de strenge kledingregels die altijd al gelden voor een galapremière in Cannes, heeft de organisatie van het festival dit jaar ook een selfie-verbod afgekondigd op de rode loper. Onduidelijk is nog wat er gebeurt als eigenwijze sterren toch hun mobieltje tevoorschijn halen om voor zichzelf te poseren.

Welke films dit jaar voor vuurwerk gaan zorgen, blijft vooralsnog gokken. Een goede kans maakt Lars von Trier met The house that Jack built, met Matt Dillon als seriemoordenaar. Ook BlacKKKlansman van Spike Lee belooft het nodige rumoer, terwijl het grote publiek vooral reikhalzend uitkijkt naar de wereldpremière van Solo: A Star Wars story.

Er draaien dit jaar geen Nederlandse films in de competitie of in een van de drie andere programma’s in Cannes. Wel was ons land in sommige gevallen coproducent. Vooral bij producties van onze zuiderburen, die dit jaar beter scoorden.

Het festival van Cannes eindigt op 19 mei met de uitreiking van de begeerde Gouden Palm. Die wordt toegekend door een jury onder voorzitterschap van de Australische actrice Cate Blanchett.