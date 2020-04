SBS6 maakt speciale editie van Hart in Aktie

„We kunnen onmogelijk stilzitten, terwijl hulp op zoveel vlakken op dit moment hard nodig is”, vindt Wendy. Zij rijdt met het Hart in Aktie-busje door heel Nederland om initiatieven die Nederlanders zelf op poten hebben gezet te steunen. „Ik hoop dat we met Hart in Aktie een kleine bijdrage kunnen leveren en aandacht kunnen geven aan de mooie en hartverwarmende acties die worden opgezet in ons land, die onze steun kunnen gebruiken.”

Wendy maakte Hart in Aktie eerder van 2000 tot 2006. In 2003 won ze met de show de Gouden Televizier-Ring.

Vorig jaar kondigde SBS6 na haar overstap van RTL naar Talpa al aan dat Wendy opnieuw het gezicht van Hart in Aktie zou worden.