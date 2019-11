Esther Verhoef: ’Als ik het er niet mee eens ben, trek ik me terug’

Wanneer Esther Verhoef werkt aan een nieuwe roman trekt zij zich terug in haar ’ schrijvershuisje’ in Den Bosch. Gordijnen dicht, pantoffels aan, de laptop open en de koptelefoon op. „De muziek brengt me in een flow.” Ⓒ Carli Hermes

Wanneer ze werkt aan een nieuw boek, is Esther Verhoef voor de buitenwereld onbereikbaar. „Dan zit ik met een koptelefoon op in mijn schrijvershuisje in ’s-Hertogenbosch soms urenlang achtereen te schrijven. Niemand moet me dan storen.” Voor een gesprek over haar succes als (thriller)schrijfster en de verfilming van bestseller Lieve mama, waarvan sinds 2015 in eigen land al 200.000 exemplaren over de toonbank gingen, nam zij even de tijd.