Stiefvader Amanda Balk overleden aan corona

„We zijn ontzettend overdonderd dat onze Siegfried zomaar ineens, door dit meedogenloze virus, uit het leven is gegrepen”, schrijft Balk op Instagram.

Siegfried was de man van haar moeder. „Hij was mijn moeders grote liefde en zij is door dit verlies ontroostbaar.” Het is niet de eerste keer dat de moeder van Balk een zwaar verlies te verwerken heeft. Ook de vader van Balk is op jonge leeftijd overleden. „Het is hartverscheurend dat ik haar nu nogmaals door hetzelfde proces moet zien gaan.”

De realityster deelt er een foto bij van zichzelf met haar moeder, die ze veel sterkte wenst. „Je bent de sterkste vrouw die ik ken, en samen gaan we hier doorheen komen. Hou van jou.”