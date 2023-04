Premium Het beste van De Telegraaf

Cosmetische ingreep wordt Kim Kardashian-dubbelganger (34) fataal

Door Onze redactie

Christina Ashten Gourkani overleed op 34-jarige leeftijd. Ⓒ Instagram

Christina Ashten Gourkani, een model en dubbelganger van Kim Kardashian, ging onder het mes voor een cosmetische ingreep en kan het niet meer navertellen. Het Amerikaanse model is op 34-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Californië. Dit meldt haar familie aan haar 618.000 volgers op Instagram, die nu geld bij elkaar probeert te sprokkelen voor een mooi afscheid.