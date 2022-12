Gwen Stefani sluit hereniging No Doubt niet uit: ’Alles kan gebeuren’

„Hoe groot is de kans op iets?”, zei Stefani, die in 2016 uit de groep stapte om solo verder te gaan. „Ik was net bij The Drew Barrymore Show. Ze was een van mijn favoriete beroemdheden toen ik een klein meisje was en nu was ik gewoon met haar in de uitzending. Alles kan gebeuren.”

Ze heeft „geen idee” wat er gaat gebeuren met No Doubt. „We hebben het er niet echt over gehad om iets te doen, maar het voelt alsof iedereen dat wel aan het doen is, toch? Alle mensen uit de jaren 90.” Zo deed de Amerikaanse punkband Blink-182 „een tour van acht maanden die binnen vijf minuten was uitverkocht”, aldus de zangeres.

No Doubt werd in 1986 opgericht. Stefani stapte er een jaar later in nadat één van de voormalige oprichters, John Spence, in 1987 overleed. De grotere successen vonden met name in de jaren 90 plaats met hits als Don’t Speak, Just a Girl en Hey Baby.