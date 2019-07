Team Koefnoen weer samen voor Teylers Museum

Vanaf 13 juli is het mogelijk om het Teylers Museum te beleven door de ogen van Napoleon met een nieuwe theatrale videotour, ingesproken door het Koefnoen-team. In 1811 bezocht niemand minder dan keizer Napoleon het Teylers Museum. Hij kreeg een rondleiding door het in die tijd wereldberoemde instituut voor kunst en wetenschap en was zeer onder de indruk.

Met de nieuwe audiotour in de vorm van een hoorspel wordt bezoekers duidelijk gemaakt hoe toonaangevend het museum rond 1800 was. De audiotour is ook beschikbaar in Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans. Het museum biedt deze zomer meer speciale activiteiten rond het bezoek van Napoleon, zoals speurtochten en workshops.

Koefnoen was een van de meest succesvolle satirische programma’s van de afgelopen decennia. Na vijftien goedbekeken seizoenen trok de AVROTROS de stekker uit de show „omdat deze niet meer in de zaterdagavondprogrammering paste.”