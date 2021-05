Ⓒ ANP/HH

Hij is Nederlands bekendste Oranjefan met een niet te temmen zucht naar media-aandacht. Maar ook entertainer, autohandelaar, vastgoedmiljonair en horecaman. Johan Vlemmix (62) is alles in één en dat in het kwadraat. We spreken hem aan de vooravond van Máxima’s verjaardag.