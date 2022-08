Gaat Selena Gomez afscheid nemen van Hollywood? ’Ik wil trouwen en moeder worden’

„Ik hoop getrouwd te zijn en moeder te worden”, zegt Gomez in de serie. „Uiteindelijk zal ik dit allemaal zat worden”, aldus Gomez, doelend op haar werk als zangeres en actrice.

Ze vertelt dat ze overtuigd is van haar kinderwens sinds ze een 8-jarige halfzus heeft, genaamd Gracie Teefey. „Ze plaatst de dingen in perspectief”, aldus Gomez over haar zusje. „Ik heb deze kleine persoon in feite zien opgroeien tot een echt mens. Er is geen beter gevoel in de wereld. Ik voel me in zekere zin een ouder, ookal ben ik dat niet.”

Selena Gomez met haar zusje Gracie Teefey Ⓒ ANP

De Amerikaanse Gomez werd bekend door de Disney-sitcom Wizards of Waverly Place, waarin ze de rol van Alex Russo vertolkte. Ze vormde ook korte tijd een setje met de Canadese zanger Justin Bieber.