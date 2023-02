Charlie eet zich dood in claustrofobisch obesitasdrama

Wat: drama

Regie: Darren Aronofsky

Met: Brendan Fraser, Hong Chau, Sadie Sink

De carrière van Fraser, die rond de eeuwwisseling faam verwierf met films als George of the jungle en The mummy, verbleekte samen met zijn jongensachtige charme. In The whale schemeren nu andere kwaliteiten van hem door: zelfspot, warmte en het lef om kwetsbaar te zijn. Cineast Darren Aronofsky (Black swan) geeft de acteur daarvoor alle ruimte.

Hoewel The whale gebaseerd is op het gelijknamige toneelstuk van Samuel D. Hunter, lijkt het ook een terugkeer naar het vroegere werk van de Amerikaanse regisseur. De beslotenheid van Charlies appartement roept de claustrofobische sfeer van Aronofsky’s eersteling Pi (1998) in herinnering, terwijl het thema dat hij aansnijdt sterk doet denken aan zijn verslavingsdrama Requiem for a dream (2002).

Mededogen en begrip

Een vriendin die de laat uit de kast gekomen Charlie op regelmatige basis verzorgt, laat over zijn toestand geen misverstand bestaan: hij is bezig zich dood te eten. Toch lijkt Liz (Hong Chau, eveneens genomineerd) hem dat niet te verwijten. Waar haar mededogen en begrip vandaan komen, wordt pas later duidelijk. Intussen probeert hij het spaak gelopen contact met z’n scherp getongde tienerdochter Ellie (Sadie Sink) te herstellen. Want zijn tijd dringt.

The whale maakt Charlies fysieke en mentale worsteling voelbaar. Op de valreep probeert deze in rouw verkerende vleesberg zijn leven nieuwe betekenis te geven en in het reine te komen met al wat hem spijt. Waarbij wij hem steeds meer gaan bekijken met een zachtheid die hijzelf alleen voor anderen reserveert.

✭✭✭✭