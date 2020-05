Kim Kardashian woest om dood George Floyd

„Jarenlang heb ik bij elke gruwelijke moord op een onschuldige zwarte man, vrouw of kind altijd geprobeerd de juiste woorden te vinden om mijn condoleances en verontwaardiging te uiten”, schrijft Kardashian. Ze laat weten woedend te zijn en te walgen van het geweld.

Kardashian zegt mee te voelen met de familie van de slachtoffers. „Ook al zal ik nooit hun pijn voelen.” Ze zegt ook dat ze zich niet kan voorstellen hoe het is om te overleven in een wereld die wordt geteisterd door ’systematisch racisme’.

Ze belooft haar volgers dat ze zich zal inzetten voor de slachtoffers en vraagt haar volgers ook een donatie te doen voor de organisaties die de strijd tegen racisme steunen.

George Floyd werd eerder deze week hardhandig gearresteerd in Minneapolis. Een agent zat minutenlang op zijn nek. Beelden van de gewelddadige arrestatie veroorzaakten woede in de Verenigde Staten. Veel mensen gingen de straat op om te demonstreren en niet zelden liepen de protesten uit op rellen. Kim Kardashian is een van de vele Amerikaanse sterren die vol afschuw hebben gereageerd op het geweld. Eerder lieten Beyoncé, Taylor Swift, Jamie Foxx, John Legend en Kylie Jenner al via sociale media weten erg geschokt te zijn door het politiegeweld.