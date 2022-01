Premium Het beste van De Telegraaf

’Liefdesbaby’ Charles en Camilla: ’Dit jaar bewijs ik dat zij mijn ouders zijn!’

De Australische Simon Dorante-Day is er al jaren van overtuigd dat hij de zoon is van de Britse prins Charles en diens vrouw Camilla. Maar echt serieus wordt de 55-jarige Australiër niet genomen... Simon is al een tijdje bezig om via de rechter zijn gelijk te halen. Hij rekent dit jaar nog op een doorbraak! „Ik ben ervan overtuigd dat 2022 het jaar is waarin ik voor eens en voor altijd bewijs dat prins Charles en Camilla mijn biologische ouders zijn!”