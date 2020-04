Zus Henk Krol (50PLUS) overleden

Bij een jeugdfoto waarop de zeventigjarige politicus met zijn zus en moeder te zien is, schrijft hij: „Enkele weken geleden genoot ze nog elke dag van haar pianospel. Zojuist liet mijn zwager weten dat mijn vijf jaar jongere, en enige zus Gertie, kindercardioloog aan het UMCG, is overleden. Ik ben er even heel stil van.”

Vrijwel direct nadat Krol zijn droevige bericht op Twitter plaatste, stroomden de steunbetuigingen binenn. Zo schrijft DENK-politicus Farid Azarkan: „Dat komt hard aan. Sterkte Henk!” en reageert Kees van der Staaij (SGP) met: „Van harte gecondoleerd en veel sterkte, Henk!”

Ook Tweede Kamergenoten Pieter Omtzigt (CDA), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Vera Bergkamp (D66) betuigen hun steun aan Krol.