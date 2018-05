’Niemand kwam naar afscheid VI-heren’

Hoewel er wel degelijk van alles georganiseerd was – „Er was bier en er waren heel veel bitterballen” – waren er volgens Michel van Egmond helemaal geen gasten om mee te proosten. „Werkelijk helemaal niemand. De hoofdrolspelers waren er wel, maar bijvoorbeeld de directieleden van RTL niet. Er was één fotograaf, maar er viel niet veel te fotograferen.”

Gênant vond Van Egmond dat niet. „Het past ook wel bij het programma.” Volgens hem hadden ze het onderling erg gezellig gehad, al moest Jan Boskamp snel naar huis.

„Johan Derksen riep al op de drempel: ‘Ik houd niet van gezelligheid en wie zijn al deze mensen?’ René vertrok ook vrij snel.” Om er met gevoel voor drama aan toe te voegen: „Daar zaten we dan met drieduizend bitterballen met z’n allen.”

Michel van Egmond doet meer dan één boekje open over hoe het er achter de schermen van talkshow Voetbal Inside aan toegaat. Ⓒ Hollandse Hoogte / Edwin Janssen

Van Egmond geeft in het tweede boek dat hij met Jan Hillenius over het voetbalprogramma schreef, Voetbal Inside, kroniek van een turbulente talkshow, meer smeuïge kijkjes achter de schermen van de gerenommeerde talkshow; onder meer de befaamde scheldmail die zenderdirecteur Marco Louwerens de heren schreef naar aanleiding van uitspraken die zij in september om de talkshow deden over RTL. Dat viel toen niet goed bij de zenderdirecteur, die nu met hen naar Talpa vertrekt. In de laatste uitzending namen de heren meteen maar vast nieuwe zender Veronica op de hak.

