Willeke van Ammelrooy: ’Ik werd door RUTGER ontmaagd…’

Zestien waren ze en stapelverliefd. Voor Willeke van Ammelrooy was Rutger Hauer haar eerste, écht grote liefde.

Gesloten als een oester was RUTGER HAUER over zijn privéleven. De acteur, die op 75-jarige leeftijd overleed en Nederlands grootste filmster ooit was, verzweeg in dat opzicht véél: over de dochter die hij kreeg bij zijn eerste vrouw en ook over zijn drie jaar lange liefdesrelatie met WILLEKE VAN AMMELROOY (75). Zelf is zij stukken openhartiger. „Ik ben ook nog zwanger van hem geweest.”