Kees Boot in remake Britse serie Van der Valk

Een woordvoerster van KRO-NCRV zegt dat de omroep van plan is volgend jaar de serie uit te zenden. Naast de NPO is de serie verkocht aan de Britse zender ITV en de Duitse omroep ARD, meldt Deadline donderdag. Het gaat om afleveringen van 90 minuten die door de omroep zijn aangekocht. In mei begonnen de opnames in Amsterdam, waar de serie zich afspeelt.

Midsomer Murders-schrijver Chris Murray is als scenarioschrijver bij de remake van de detective betrokken. De Nederlandse producent is NLFilm.

De Britse acteur Marc Warren speelt in de driedelige remake de hoofdrol van rechercheur-commissaris Piet van der Valk. Maimie McCoy speelt zijn rechterhand Lucienne Hassell. De rest van de cast bestaat uit Luke Allen-Gale (Dominion), Elliot Barnes-Worrell (Jericho), Darrell D’Silva (Strike Back), Emma Fielding (Les Misérables), Frances Gray (Home Fires), Daniel Lapaine (The Durrells), Stephanie Leonidas (Snatch), Mike Libanon (Kill Switch) en Vineeta Rishi (Line of Duty).

De oorspronkelijk reeks Van der Valk werd in Engeland uitgezonden vanaf 1972, met Barry Foster in de hoofdrol. In totaal zijn er vijf seizoenen gemaakt. Begin jaren 90 was nog de vijfde reeks te zien van drie lange afleveringen. De serie was gebaseerd op de personages uit de romans van Nicholas Freeling.