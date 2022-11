Premium Het beste van De Telegraaf

Zangeres ’is net als iedereen’ Adele krijgt álles... behalve ’f*cking dure’ tickets voor eigen show

Adele hoeft maar in haar vingers te knippen en ze wordt op haar wenken bediend. Toch is er één ding waar ook de steenrijke diva, die half november is begonnen aan aan haar langverwachte concertreeks in Caesars Palace, maar met moeite aan kan komen... Terwijl er tonnen zijn uitgetrokken voor een peperdure ’backstage bubbel’ om haar stem te beschermen, moet ze wel gewoon haar goedgevulde portemonnee trekken voor ’f*cking dure’ tickets voor haar eigen show.