Verzoek vrijlating man Lori Loughlin afgewezen

De mode-ondernemer moest vanwege een coronadreiging een tijdlang in quarantaine en schreef in zijn verzoek dat dat een wissel trok op zijn mentale, psychische en emotionele toestand. De rechter liet echter weten dat Giannulli, zeker nu zijn quarantaine erop zit, geen overtuigende redenen heeft gegeven waarom hij naar huis zou mogen. „Alhoewel de rechtbank het gevaar van Covid-19 en het risico in penitentiaire inrichtingen in het bijzonder erkent, is de angst voor Covid-19 alleen niet voldoende voor vrijlating.”

Loughlin en Giannulli betaalden een half miljoen dollar om hun twee dochters toegelaten te krijgen op universiteit USC. Dat deden ze via een tussenpersoon, die Isabella en Olivia op papier deel liet uitmaken van het roeiteam van het opleidingsinstituut. Beide dochters beoefenen die sport echter helemaal niet. Lori bracht voor haar rol in het schandaal afgelopen najaar twee maanden door in de gevangenis. Giannulli, die volgens aanklagers het initiatief voor de omkoping nam, werd tot vijf maanden cel veroordeeld.