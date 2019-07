Huppert een mooi mysterie

Eye Filmmuseum,

juli en augustus

Sinds haar debuut in 1971 speelde ze in meer dan 110 speelfilms en was zij veelvuldig te zien in rollen met een dubbele bodem. Vaak is de uitstraling van haar personages onderkoeld, maar meestal wordt al snel duidelijk dat het bij hen onder de oppervlakte kolkt en broeit. Het Eye Filmmuseum wijdt in juli en augustus een retrospectief aan deze gelauwerde actrice. De vertoning van ruim 30 van haar films, waaronder Les valseuses (1974) en La pianiste (2001), zal in Amsterdam worden gecombineerd met tal van interessante inleidingen en vraag- en antwoordsessies. In een poging het raadsel Huppert te doorgronden, maar vooral met het doel haar te eren en te genieten van haar veelzijdige spel.

www.eyefilm.nl