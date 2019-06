Camila Cabello dronk zenuwen videoclip weg

Cabello en Mendes lanceerden donderdag hun nieuwe nummer Senorita met bijbehorende clip, waarin ze te zien zijn in een aantal intieme scènes. Het schieten daarvan was voor beide artiesten zenuwslopend. „De hele videoclip was grappig omdat we allebei erg nerveus waren”, vertelde Cabello haar volgers in een livestream die ze samen met Mendes deed. „Ik moest veel wijn drinken.” Ook vertelde ze dat ze bijna negen maanden aan het clipje hebben gewerkt.

De twee werkten eerder samen voor de hit I Know What You Did Last Summer uit 2015. „We kennen elkaar nu al vier jaar en ik houd echt van Shawn als persoon. Hij is er altijd voor me geweest”, zei Camila. Shawn voegde daaraan toe: „Zij is de meest creatieve, leukste en meest empathische persoon die ik ken. Werken met haar is een droom.”