Shakira en Gerard Piqué moedigen zoon aan bij honkbalwedstrijd

Hoewel zowel Shakira als Gerard geen reden heeft opgegeven voor hun breuk, zou de Spaanse voetballer de zangeres meerdere malen bedrogen hebben tijdens hun relatie. Nadat Shakira hem op heterdaad betrapt zou hebben met een andere vrouw, woont Piqué al een paar maanden niet meer in hun gezamenlijke huis.

Het stel, dat sinds 2010 samen was, heeft twee zonen: Milan (9) en Sasha (7). Shakira en Gerard ontmoetten elkaar op de set tijdens de opnames van haar videoclip voor het nummer Waka Waka (This Is Time For Africa), wat het themanummer voor het WK voetbal in 2010 werd.

Volgens ingewijden zou de zangeres meerdere malen geprobeerd hebben om haar relatie met Gerard te lijmen, maar nadat ze voor de zoveelste keer bedrogen werd was voor haar uiteindelijk de maat ook vol. „Haar enige belang is het geluk van haar kinderen en daar gaat ze zich volledig op richten, ook pijnlijk het ook is dat hun vader niet meer bij hen woont.”