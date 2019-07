NFF: Hauer was van ongekend formaat

Ⓒ ANP Kippa

Rutger Hauer was een ster „van ongekend formaat en van bijzonder groot belang voor de Nederlandse film.” Dat stelt directeur Silvia van der Heiden van het Nederlands Film Festival in een reactie op het overlijden van Hauer. „Zodra Rutger in beeld verscheen, kon je niet anders dan naar hem blijven kijken. Hij was, zoals Paul Verhoeven ooit zei, een magneet op het scherm.”