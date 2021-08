Kylie dompelt zichzelf onder in een... gouden droom!

En daar blijkt nog behoorlijk over te zijn nagedacht!

De 24-karaatsverf, bijna goed genoeg voor onze Gouden Koets, is namelijk gekozen vanwege haar 24e verjaardag – volgende week. En dat is toch weer eens wat anders dan 24 kaarsjes op een taart. In 2019 werd van de onderneemster gezegd dat zij de jongste miljardair ter wereld was.

Later werden de berekeningen naar beneden bijgesteld, maar de foto laat wel duidelijk zien dat zij haar gewicht in goud waard is!