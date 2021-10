Reünie Girls Aloud uitgesteld door overlijden Sarah Harding

Kimberly Walsh, een van de andere groepsleden, laat in een interview weten ’dat dit niet iets is waarmee we nu bezig zijn’. „Gezien de situatie heeft geen van ons daar überhaupt ruimte voor in het hoofd”, aldus Kimberly.

Harding overleed begin september op 39-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker. Ze vormde van 2002 tot 2013 samen Nicola Roberts, Nadine Coyle, Kimberly Walsh en Cheryl de groep Girls Aloud, dat onder meer een hit scoorde met het nummer The Promise.