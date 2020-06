Avatar-rel zorgt voor soepelere grensregels Nieuw-Zeeland

Cameron en zijn filmploeg vlogen vorige maand van Los Angeles naar Wellington om in Nieuw-Zeeland weer een Avatar-film op te nemen. Cameron had daarvoor speciale toestemming gekregen. De regering kreeg daarop kritiek van mensen die dat niet eerlijk vonden, onder wie een man uit Hongkong die als gevolg van de strenge regels niet bij de geboorte van zijn eerste kind kon zijn.

Nieuw-Zeeland, dat maandag meedeelde dat de laatste patiënt met coronaverschijnselen is genezen, sloot in maart de grenzen vanwege de uitbraak van het longvirus. Om het land nog in te komen, moest iemand de Nieuw-Zeelandse nationaliteit hebben of in het land wonen. Wie samen reisde met een staatsburger of ingezetene kon het land ook nog in komen.

Mensen die in Nieuw-Zeeland willen werken, worden weer toegelaten als zij unieke technische vaardigheden meebrengen of als zij betrokken zijn bij een project dat van aanzienlijk regionaal of nationaal belang is. Minister van Immigratie Iain Lees-Galloway benadrukte wel dat de verplichte twee weken quarantaine bij binnenkomst van kracht blijft. „De lat ligt hoog om bij uitzondering het land in te komen, en die blijft hoog om de verspreiding van Covid-19 te stoppen en de gezondheid van de mensen in Nieuw-Zeeland te beschermen.”