Miley Cyrus weer studio in na breuk met Kaitlynn

Op Instagram deelde de 26-jarige Miley een foto van zichzelf in de studio. "Ik voel me nu echt fucking geïnspireerd", schreef de zangeres erbij.

Miley werkt al langer aan een nieuw album, dat dit jaar nog zou moeten verschijnen. Haar meest recente single Slide Away verscheen in augustus, slechts een paar dagen nadat bekend werd dat haar huwelijk met Liam Hemsworth voorbij was. Kort na de aangekondigde scheiding begon de zangeres te daten met Kaitlynn, die vrijwel gelijktijdig met Miley haar huwelijk met The Hills-realityster Brody Jenner zag stranden.

