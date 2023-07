Eva Jinek verlaat RTL en gaat aan de slag bij AvroTros

Jinek laat weten dat ze „met veel plezier” terugkijkt op de afgelopen jaren bij RTL. „De hele periode was avontuurlijk en ook nog eens heel leerzaam. Nu is het tijd voor iets anders”, aldus de presentatrice. „Toen AvroTros me vroeg terug te keren naar de publieke omroep om samen met hen een programma te ontwikkelen waarin ik zowel mijn journalistieke kant maar vooral ook mijn hart voor cultuur een plek kan geven, werd ik meteen enthousiast. We hebben heel veel zin om de kijker daar straks mee te inspireren.”

Eric van Stade, algemeen directeur AvroTros, zegt dat zijn omroep „de nadrukkelijke wens” heeft om „een onderscheidend programma te brengen waarbij actualiteiten en cultuur de basis vormen”. „Eva heeft ruimschoots bewezen dat zij zo’n programma met verve kan dragen. Daarom heb ik haar benaderd met de vraag of ze openstond voor een terugkeer naar de publieke omroep. Haar komst is een verrijking voor AvroTros en de publieke omroep in het algemeen.”

Jinek en AvroTros gaan op een later moment de plannen voor hun samenwerking verder uitwerken. „Eerst komt mijn baby en daar kijk ik nu natuurlijk heel erg naar uit.”

Tekst gaat verder onder de video. Video: in haar talkshow maakte Jinek veel emotionele momenten mee. Afgelopen juni brak ze nog tijdens een uitzending.

RTL

Jinek maakte in september 2019 haar overstap naar RTL bekend. Ze was vanaf januari 2020 te zien bij de commerciële zender, waar ze de latenightprogrammering een nieuwe impuls gaf na het stoppen van RTL Late Night.

De zender laat in een reactie weten het vertrek van de presentatrice te betreuren. „We hebben de laatste vier jaar heel fijn samengewerkt met Eva en we hadden die samenwerking graag voortgezet”, zegt content directeur Peter van der Vorst. „We vinden het jammer, maar respecteren haar keuze. De afgelopen jaren hebben we een sterkte late night programmering neergezet, waar Renze, Humberto en Beau met z’n drieën aan doorbouwen. We wensen Eva veel succes bij AvroTros.”

Humberto Tan

Jinek zal in het najaar helemaal niet meer bij RTL te zien zijn. De laatste uitzending van haar talkshow was op 23 juni. De presentatrice is momenteel met zwangerschapsverlof. Maar ook na die periode zal zij niet meer terugkeren, aldus RTL. Het late night-slot wordt in het najaar in eerste instantie overgenomen door Humberto Tan.