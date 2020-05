’Prins Edward en Sophie krijgen belangrijkere rol’

Dat Edward (56), de jongste zoon van koningin Elizabeth, en zijn vrouw Sophie (55) meer op de voorgrond gaan treden, ligt voor de hand. Het wegvallen van prins Andrew in november en het terugtreden van prins Harry en echtgenote Meghan eerder dit jaar, heeft in het hart van 'The Firm' - het koninklijk bedrijf - een enorm gat geslagen.

Dankzij de coronacrisis valt dat nog niet direct te merken omdat er op dit moment geen publieke evenementen zijn, maar wanneer dat verandert dan kan het probleem nog wel eens groter zijn geworden. Het is namelijk de vraag wanneer en óf de top drie van de Windsors - de Queen (94), troonopvolger Charles (71) en echtgenote Camilla (72) - snel weer aan de slag kan. Zij zijn immers op basis van hun leeftijd extra kwetsbaar voor het gevaarlijke virus.

'Fabulous Four'

Er zijn daarom media die Edward en Sophie al zien als de nieuwe helft van een 'Fabulous Four', samen met prins William (37) en zijn vrouw Catherine (38). Dat zou dan wel een aanzienlijk minder sprankelende en aansprekende 'Fab 4' zijn als de vorige, waarvan Harry en Meghan, de hertog en hertogin van Sussex, aanvankelijk deel uitmaakten. De reputatie van de Wessexes is zo ongeveer het tegenovergestelde van de Sussexes, al passen ze wel goed bij de al even brave 'Cambridges' - William en Catherine, Kate voor intimi.

De mogelijkheid dat William en Catherine gaan samenwerken met de dochters van prins Andrew, de prinsessen Beatrice en Eugenie, wordt niet serieus geacht. Het was de bedoeling het aantal actieve leden van de koninklijke familie terug te brengen en in die plannen was voor deze dames geen plaats. Het vrijwel tegelijk wegvallen van drie 'senior royals' heeft daar vooralsnog geen verandering in gebracht. Edward en Sophie zullen meer aan de bak moeten.