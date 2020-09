Guido Weijers gaat oudejaarsconference bij RTL doen

In een filmpje is te zien hoe Guido, in gezelschap van RTL-directeur Peter van der Vorst, zijn contract tekent. „2020 was en is een bewogen jaar. We zitten middenin een coronacrisis, maar het jaar vraagt toch om een vrolijke en feestelijke afsluiting”, zegt Van der Vorst. In Guido heeft hij iemand bereid gevonden die het jaar al vaker voor RTL afsloot.

„Ik heb er heel erg veel zin in, misschien wel meer dan ooit”, zegt Guido. De cabaretier laat weten bij zijn conference ’toch weinig rekening te houden’ met het feit dat mensen in de zaal vanwege de coronamaatregelen eigenlijk niet te hard mogen lachen. „Mensen moeten gewoon vrolijk het jaar afsluiten.”