Een paar dagen na hun liefdesshow Is deze foto van prins Albert olie op het vuur?

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Uniek: prins Albert van Monaco met zijn twee oudste kinderen, Jazmin Grace en Alexandre. Ⓒ ANP/HH / Inzet: Instagram

Een bijzondere ontmoeting in New York, waar prins Albert van Monaco zijn twee oudste kinderen terugziet én van die samenkomst bepaald geen geheim maakt... Of zijn echtgenote sinds 2011, prinses Charlene, er net zo enthousiast over is, valt te bezien. Helemaal als zij verneemt dat de foto die de vorst liet publiceren hoogstwaarschijnlijk is genomen door zijn, naar Charlene altijd agressieve, ex-geliefde Nicole Coste.