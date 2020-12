Netflix wint rechtszaak over Panama Papers-film

Advocaten Jurgen Mossack en Ramon Fonseca procederen al jaren tegen Netflix vanwege de film met Meryl Streep in de hoofdrol. The Laundromat, over het internationale Panama Papers-schandaal waarin grootschalig onderzoek over verdachte offshore-accounts van prominenten aan het licht kwam, zou hen zwartmaken. Het advocatenduo probeerde in eerste instantie de release van de film, waarin ze worden vertolkt door Gary Oldman en Antonio Banderas, tegen te houden, maar The Laundromat kwam in het najaar van 2019 toch gewoon uit.

Mossack en Fonseca stellen in hun rechtszaak dat ze in The Laundromat worden neergezet als ’meedogenloze, harteloze advocaten die betrokken zijn bij het witwassen van geld, het ontduiken van de belasting, omkoperij en andere criminele activiteiten’. De rechter oordeelde echter dat zij in de film nooit direct in verband worden gebracht met de criminaliteit, maar er hooguit wordt gesuggereerd dat de offshore accounts die zij creëerden zijn gebruikt voor criminele activiteiten. „Dit”, zo liet de rechter weten, „is niet onwaar.”

In zijn oordeel stelde de rechter ook dat hij het niet waarschijnlijk acht dat kijkers van de film deze als feitelijk ervaren, zeker niet omdat Netflix voor en na de film een boodschap laat zien waaruit duidelijk moet worden dat het een gedramatiseerde versie van het schandaal betreft.

Ondanks de uitspraak is de rechtszaak nog niet helemaal van de baan: twee andere aanklachten, over copyright en misleidende promotie, worden in een andere rechtbank behandeld.