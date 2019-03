Koning Filip duimt voor Sennek

Namens België zingt zangeres Sennek het nummer A Matter Of Time. Zij moet het land voor het vierde jaar op rij naar de finale loodsen. Sennek staat dinsdagavond in de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival. Vanuit Nederland kunnen we niet op haar stemmen. Omdat Waylon pas donderdagavond in de tweede halve finale staat, mogen we nog niet stemmen.

