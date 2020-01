Audi van prinses Diana wordt opnieuw geveild

Prinses Diana gebruikte de auto van maart tot juli 1994 en reed er ongeveer 6400 kilometer mee. Dat een lid van het Britse koningshuis in een Duitse cabriolet in de buurt van Buckingham Palace reed, was destijds voor sommige Britten een doorn in het oog. Voor Audi werd het een publiciteitsstunt, want de prinses gebruikte hem vaak.

De Audi was de familieauto waarin de prinses van Wales talloze malen is gefotografeerd met haar kinderen William en Harry op de achterbank. Audi meldde later dat de verkoop was verdubbeld vanaf het ogenblik dat Diana in de auto was gesignaleerd.

De auto wisselde in het verleden al diverse malen van eigenaar, in 2013 werd de auto geveild voor 42.580 euro op een veiling in Blenheim Palace. Inmiddels staat er 35.000 kilometer op de teller, nauwelijks meer dan bij de vorige eigendomsoverdracht.