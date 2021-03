Nieuwe Bennie Griessel-thriller sleepte Deon Meyer door lockdown

Deon Meyer: „Ik ben nog lang niet uitgekeken op Bennie Griessel. Hij is een heerlijk personage.” Ⓒ Foto Guido Schwarz

Donkerdrif heet de nieuwste thriller van Deon Meyer, het zevende deel in de razend populaire Bennie Griessel-reeks. De Zuid-Afrikaanse misdaadauteur heeft weer een dijk van een verhaal afgeleverd, waarin dit keer hebzucht de drijfveer is van vrijwel alle personages: van de puissant rijke oplichter Jasper Boonstra tot de verdwenen student Callie en Sandra Steenberg, een knappe makelaar met schulden. „Hebzucht is het probleem van onze tijd.”