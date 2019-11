Paleis voor een Prikkie begint met 819.000 kijkers

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Het nieuwe seizoen van Paleis voor een Prikkie is dinsdag begonnen met 819.000 kijkers. Het SBS6-programma was daarmee een van de best bekeken alternatieven voor de spectaculaire voetbalwedstrijd Chelsea tegen Ajax, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het Champions League-duel trok op Veronica verreweg de meeste kijkers: 2,5 miljoen.