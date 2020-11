CORRIE VAN GORP stierf eenzaam en alleen

Het overlijden van de zo sympathieke Corrie van Gorp kwam voor velen als een verrassing. Ook haar nicht Janny had het niet zien aankomen. Ⓒ anp/hh

CORRIE VAN GORP, die afgelopen zondag volkomen onverwacht op 78-jarige leeftijd overleed, vond het eng om over de dood te praten. ,,Ik hoop dat ik er niets van zal merken’’, zei ze, als dit voor haar beladen onderwerp ter sprake kwam. Haar wens om zonder pijn en strijd te sterven ging uiteindelijk in vervulling. Toch kreeg haar plotselinge dood een wrang en zwart randje. Corrie stierf eenzaam en alleen en ook zonder de kans te hebben gekregen om afscheid te nemen van haar familie en vrienden. Het was de politie die haar een dag na haar overlijden levenloos in haar woning aantrof…