Erik Scherder geniet van zijn nieuwe leven

Hoogleraar neuropsychologie aan de VU, Erik Scherder, gaat vanaf vanavond in Max Masterclass (NPO 1) tv-colleges geven over achtereenvolgens muziek, stress en taal. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voordat hij het zelf wist was PROF. DR. ERIK SCHERDER (66) na een paar optredens in De Wereld Draait Door uitgegroeid tot een BN’er met nu zelfs een eigen tv-programma. De bij zijn studenten geliefde hoogleraar geeft vanaf vanavond heel Nederland ’les’ op het gebied van ons brein. Opvallend is de link die zijn werk met de showbizz heeft. Uit die wereld kreeg hij tips, en hij geeft ze ook...