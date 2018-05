’Hoertjes’ Charlie Sheen tekenden contract

In de overeenkomst, die eigenlijk strikt geheim had moeten blijven, valt te lezen dat eenieder die haar mond opendeed over een al dan niet seksuele ontmoeting met Sheen, daarvoor een boete zou krijgen van ruim 80.000 euro. Hen werd opgedragen om nooit of te nimmer iets te publiekelijk kenbaar te maken over zijn financiën, zijn juridische zaken, met wie hij omging, welke nummers er in zijn telefoon stonden, wat zijn alarmcode was, welke medicijnen hij nam en hoe hij met zijn gezondheid omging.

Onveilige seks

Mocht een van de ’hoertjes’ zich verspreken naar de media, dan moesten ze betalen. Eén van de dames die hem nu beschuldigt van het hebben van onveilige seks, wist volgens hem maar al te goed dat hij seropositief was. „Ze had dus kunnen weten waaraan ze zichzelf blootstelde”, aldus de acteur.

Volgens Sheen zou het opgestelde contract hem juist moeten beschermen tegen dergelijke aanklachten. Hij noemt de dame in kwestie ’een professionele partyhoer, die hem het leven zuur maakt’.

