Moeder nu bij rechter: wil half miljoen van Britney Spears

De Amerikaanse zangeres, bekend van hits als Baby One More Time en Toxic, kwam in 2008 na een mentale inzinking onder toezicht te staan van haar vader. Daar kwam afgelopen november na een lange rechtszaak een einde aan.

Lynne meent dat het mede dankzij de door haar ingehuurde advocaten is dat de zangeres weer ’vrij’ is. Britneys advocaat, Mathew Rosengart, ziet dat anders. „Hoewel Lynne in haar recht stond om haar eigen juridische team in te schakelen van haar eigen geld, is er geen enkele basis om Britney nu daartussen te zetten. Het is een zaak tussen Lynne en haar advocaten.”

De zaak tussen Britney en haar moeder is niet de enige zaak die loopt. Zo besloot de rechter in Los Angeles een week geleden dat de 70-jarige vader van Britney, Jamie, onder ede moet verklaren over de curatele waaronder de zangeres tot eind vorig jaar stond. Jamie Spears moet binnen dertig dagen weer voor de rechter verschijnen. Hij zou zich naar verluidt schuldig hebben gemaakt aan het plaatsen van afluisterapparatuur in Britneys huis toen zij nog onder zijn toezicht stond. Britney zou hiervan niet op de hoogte zijn geweest.

Vader Spears wil op zijn beurt zijn dochter dwingen om te getuigen. Aanvankelijk zou de rechter daar ook over oordelen, maar de beslissing volgt pas bij een volgende zitting op 27 juli. Daar worden ook ’dingen die verder ter tafel komen’ besproken. Hoe die dag er precies uit gaat zien is nog niet bekend.