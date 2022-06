Premium Het beste van De Telegraaf

Tekeningen van plint tot plafond Hoogwerkers en steigers in Rijksmuseum voor XXL Papier

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

V.l.n.r: Conservator Maud van Suylen, Idelette van Leeuwen (hoofd restauratieatelier) en Manon van der Mullen (medesamensteller van de expositie) bij het onlangs herontdekte cyclorama. Ⓒ Foto’s Richard Mouw

’Meten is weten’ is de nieuwe slogan in het Rijksmuseum. Voor de zomertentoonstelling XXL Papier, waarop alleen de allergrootste werken op papier uit de collectie een plek hebben gekregen, was voor het eerst ook de exacte hoogte van de museumzalen van groot belang. Hoogwerkers, steigers en ladders kwamen eraan te pas om de reusachtige tekeningen en zelfs een 23 meter lang panorama te installeren, soms van plint tot plafond. „Dit is wel wat anders dan een etsje van Rembrandt ophangen.”