Cate Blanchett te horen in stop-motionfilm Pinocchio

Het is alleen nog niet bekend welke rol Cate gaat inspreken. Wat eerder al wel gemeld werd, is dat Gregory Mann te horen zal zijn als de houten marionet Pinokkio. De stem van zijn vader Gepetto wordt ingesproken door David Bradley en de stem van Japie Krekel, Pinokkio's geweten, komt van Ewan McGregor.

De film wordt met stop-motiontechniek gemaakt, waarbij echte poppetjes frame voor frame worden gefilmd en zo als het ware op beeld tot leven komen. Pinocchio werd in het najaar van 2018 gekocht door Netflix. De streamingdienst kondigde eerder een releasedatum in 2021 aan, maar het is niet duidelijk of het project vertraging heeft opgelopen door de coronacrisis.