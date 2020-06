Cara Delevingne: ik ben panseksueel

De Britse doet haar uitspraken in het kader van Pride Month tegenover Variety. Eerder wilde ze het gebruik van labels om zichzelf te beschrijven juist vermijden. „Het ding met mij is: ik verander de hele tijd. Soms voel ik me vrouwelijker en op sommige dagen voel ik me meer man.”

Over haar seksualiteit is Cara echter wel stellig: „Ik denk dat ik altijd panseksueel zal blijven. Hoe je jezelf definieert, maakt niet uit. Ik voel me aangetrokken tot personen, niet tot geslachten.”

In het interview zegt Cara dat de gevallen Hollywood-producer Harvey Weinstein haar een keer vertelde dat ze niet met een vrouw kon zijn, omdat het haar acteercarrière zou belemmeren. „Ik kon volgens hem geen relatie met een vrouw hebben en tegelijkertijd actrice. Ik moest een baard hebben.”