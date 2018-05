Tsjechische zanger negeert advies: toch salto bij finale

Mikolas Josef kwam dinsdagavond met zijn nummer Lie To Me door de eerste ronde. Tijdens de persconferentie reageerde hij emotioneel op de vraag of zijn act nog wordt aangepast voor de finale. „Het was erg bijzonder voor mij om überhaupt op het podium te kunnen staan. We hebben vijf maanden lang elke dag geoefend op die salto, dus ik ga mijn best doen om hem weer te kunnen maken.”

Na de persconferentie volgde de loting om de plaatsen in de eerste en tweede helft van de finale. In de eerste helft staan in ieder geval Oostenrijk, Estland, Litouwen en Albanië. In de tweede helft treden onder anderen Cyprus, Israel, Tsjechië, Bulgarije, Finland en Ierland aan.

