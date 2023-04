MeToo-zaak Kevin Spacey wordt eind juni behandeld in Londen

De tweevoudig Oscarwinnaar stelt niet schuldig te zijn aan twaalf zaken die de rechtbank gaat behandelen. Hij wordt verdacht van diverse zedenmisdrijven, waaronder aanranding. De incidenten zouden tussen 2001 en 2015 plaatsgevonden hebben.

De acteur, bekend van films als The Usual Suspects en American Beauty, werd in 2017 door meerdere mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zorgde ervoor dat de acteur kort daarna moest vertrekken uit de populaire Netflix-serie House of Cards. Meerdere zaken in de VS werden geschikt of geseponeerd.