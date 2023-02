Johan Derksen niet vervolgd voor liquidatie-uitspraak over Baudet

Volgens het OM is „er geen bewijs gevonden dat de verdachte opzettelijk wilde aanzetten tot liquidatie van Baudet”. Derksen maakte de opmerking half september aan het begin van een uitzending van Vandaag Inside. „Hij legde meteen uit wat hij met de opmerking bedoelde”, aldus de woordvoerder van het OM. „Bovendien telt de context van het programma mee. De verdachte verkondigt daar wel vaker zijn mening.”

Het Openbaar Ministerie in Den Haag kondigde ruim vier maanden geleden aan te onderzoeken of Derksen met zijn opmerking over Thierry Baudet een strafbare uiting had gedaan. Het zogeheten Team Bedreigde Politici concludeerde dat er sprake is van „een mogelijke opruiing” door Derksen. Na deze conclusie zette Baudet zijn aangifte tegen Derksen door.

Derksen zei half september in Vandaag Inside dat hij vond dat Baudet geliquideerd moest worden. Direct na zijn opmerking voegde de analist eraan toe dat het een verspreking was. Hij bedoelde naar eigen zeggen „dat ze Baudet uit de Kamer moeten schoppen”.