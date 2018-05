Dotan vervangen door Nick & Simon

Dotan annuleerde al zijn optredens sinds hij onder vuur lag om het inzetten van nepaccounts op sociale media om zichzelf op te hemelen.

Ook rapper Josylvio is er niet bij, voor hem is hiphopcollectief ANBU uit Venlo de vervanger, maakte het festival woensdag bekend.

Indian Summer Festival wordt in 2018 voor de achttiende keer georganiseerd. In totaal treden meer dan vijftig artiesten op in Langedijk. De festivalorganisatie gaf woensdag ook het rooster vrij met de precieze tijden van alle optredens.

Eerder was de komst van Guus Meeuwis, Broederliefde, Lil Kleine en Boef al aangekondigd. Ook De Jeugd Van Tegenwoordig, Di-rect, Sam Feldt en Frequencerz staan op het podium.

Het festival vindt plaats op vrijdag 29 juni en zaterdag 30 juni.