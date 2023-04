Stanley Tucci (62) over kankerdiagnose: ’Ik was doodsbang ’

De eerste keer dat Tucci te maken kreeg met die ziekte was toen zijn eerste vrouw Kate Tucci in 2009 de diagnose borstkanker kreeg. In dat jaar, waarin ze ook kwam te overlijden, reisden ze „de hele wereld over om haar te kunnen genezen”, vertelt de Amerikaan met Italiaanse roots. „Toen ik de diagnose kreeg was ik volledig in shock. Ik was doodsbang, absoluut doodsbang”, aldus de acteur en regisseur.

Bij Tucci werd destijds een tumor op zijn tong ontdekt, waarop volgens de acteur een lange lijdensweg volgde. „Ik verloor zo’n 16 kilo aan gewicht. Eten kon ik niet, mijn voeding kreeg ik toegediend via een buisje. Je kan wel raden waarnaar het smaakte en rook. Het duurde maandenlang voordat ik weer normaal kon eten en proeven.”

Steun in die periode vond hij bij zijn huidige echtgenote Felicity Blunt, met wie hij sinds 2012 getrouwd is. „Ze was geweldig en is nog steeds geweldig”, zegt Tucci die in 2010 een Oscar ontving voor de beste mannelijke bijrol in de dramafilm The Lovely Bones.